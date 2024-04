Napoli, tram interrotti e ingorghi: disagi per il cantiere di San Giovanni a Teduccio

Caos e disagi a San Giovanni a Teduccio, nella zona Est di Napoli, dove proseguono i lavori per la riqualificazione del corso principale. Fino a metà aprile il cantiere interessa nuovi spazi dell'importante strada attraversata ogni giorno da migliaia di veicoli con ricadute per residenti, commercianti e passanti. Conseguenze anche per il trasporto pubblico vista la necessità di lavorare su tratti che comprendono i binari del tram.

In particolare, fino al prossimo 12 aprile saranno effettuati lavori di scavo in attraversamento sulla carreggiata e sul marciapiede «in continuazione con lo scavo precedentemente eseguito sotto le infrastrutture della rete tranviaria».

Il cantiere interessa il tratto compreso tra i civici 209 e 219 occupando parte della carreggiata e, quindi, per evitare di interrompere il traffico è stato imposto il senso unico di marcia per i veicoli in direzione Portici che, all’altezza di via Ferrante Imparato, saranno deviati sulla corsia preferenziale destinata ai tram. Invece, per coloro che viaggiano verso il centro di Napoli è prevista la svolta in via Pietro Signorini e il proseguimento in corso San Giovanni. Particolare attenzione è richiesta a pedoni e autisti vista la presenza di operai e mezzi a lavoro per tante ore della giornata: difatti, fino a metà del mese, dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:30, saranno interrotte le linee del tram 412 e 421 che limitano il proprio percorso a Sant'Erasmo.

I lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale dell'asse costiero di Napoli Est prevedono interventi sul sistema fognario dell'ex quartiere industriale e il restyling di un lungo tratto di strada. L'appalto, finanziato dal Fondo di Sviluppo per la Coesione, ha un costo totale di 18,8 milioni di euro. Come tanti altri lavori pubblici anche questo ha risentito dell'aumento dei prezzi del settore edile: finora il Comune di Napoli ha conteggiato circa 438mila euro di spesa per l'adeguamento prezzi. Le opere previste, e in parte già realizzate - nonostante rallentamenti e ingorghi quotidiani, spesso dovuti alla sosta selvaggia - sono necessarie per restituire decoro e sicurezza all'indispensabile strada di Napoli Est.