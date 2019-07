Napoli, tuffo in mare col motorino, Balotelli e l'amico denunciati: istigazione a delinquere e gioco d'azzardo

Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo nell'ambito delle indagini sulla «scommessa» che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l'amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter, secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila euro. Insieme con Balotelli sono state denunciate altre tre persone, tra le quali Buonocore.

Lunedì 8 Luglio 2019, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 16:15

