Napoli, i vigili urbani in piazza: «Esposti a rischi e aggressioni»

«In servizio siamo esposti a gravissimi rischi, diventando il bersaglio di delinquenti che non esitano ad aggredire con violenza». È un sos quello che parte dagli agenti della Polizia locale che oggi si sono riuniti in presidio a Napoli, in piazza Plebiscito. Al termine della manifestazione, promossa dalla Fp Cgil, la consegna di un documento in Prefettura.

Gli uomini e le donne della Polizia locale, evidenziano i rappresentanti del coordinamento provinciale, Salvatore Tinto, Luciano Nazzaro e Nicola Cigliano, devono affrontare sempre di più «pericoli per la propria incolumità, con carichi di lavoro estenuanti, servizi notturni, inquinamento». E si ricordano gli interventi per gli assembramenti della movida, per risse o anche per soccorrere qualcuno. Si denuncia la «grave carenza di personale, di mezzi, di dotazioni, dispositivi di difesa e tutela adeguati al servizio da svolgere». La battaglia sindacale punta a una riforma che consenta agli operatori della Polizia locale di ottenere la possibilità di un anticipo dell'uscita dal lavoro, rispetto ai 67 anni.