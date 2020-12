Si respira l'aria natalizia nel centro storico di Barra, quartiere nella periferia orientale di Napoli, con le melodie dei zampognari arrivati in piazzetta Bisignano, proprio davanti la storica Villa Roomer, una delle ville vesuviane del “Miglio d’Oro”. É una delle tappe dell'iniziativa voluta dall'associazione 'Premio GreenCare' per portare zampognari professionisti in parchi, giardini e piazze a verde della città di Napoli.

I suoni della zampogna e della ciaramella attraversano, dunque, i diversi quartieri di Napoli con gli zampognari professionisti Giuseppe Mauro e Michele Pannone. Un modo per far arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di speranza e per donare loro un momento di gioia durante le feste natalizie appesantite dall’emergenza sanitaria. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, rappresentano un simbolo della tradizione e sono considerate di buon auspicio.

«Riportare nei parchi, giardini e piazze a verde di Napoli l’antica tradizione delle melodie natalizie suonate per zampogna e ciaramella è il dono di Premio GreenCare per le festività in questo delicato momento di emergenza sanitaria. Tenere unita la città idealmente in tutti quei quartieri dove la buona volontà di gruppi di cittadini prova a fare la differenza riscattando aree verdi dal degrado, ci è sembrato un messaggio importante per sottolineare il valore dell’impegno di tante persone animate dall’amore per i beni collettivi green» afferma Benedetta de Falco, volontaria e fondatrice dell’associazione Premio GreenCare, che aggiunge: «A Barra come a Ponticelli, come a Fuorigrotta e Posillipo e a piazza Cavour molte associazioni sono attive nella cura di aree verdi, nella sensibilizzazione sui temi della rigenerazione urbana e sociale. Questo dono meritatissimo è per esaltare il loro impegno».

Difatti, proprio in piazzetta Bisignano si è concentrato lo sforzo di alcuni cittadini e attivisti del quartiere per la pulizia delle aiuole e degli altri spazi verdi da tempo non curati. Un gesto spontaneo per rappresentare la sensibilità dei cittadini alle condizioni di questo angolo di città che necessità di manutenzione e cura costanti. E anche una azione simbolica perché proprio alle spalle della storica Villa Roomer sorgeva un importante giardino botanico, una vera e propria eccellenza per tutto il Paese in cui si raccoglievano essenze uniche da tante zone lontane. Realizzato alla fine del ‘700, il suo patrimonio è andato progressivamente perso nei decenni a venire lasciando spazi alla costruzione di palazzine.

L’associazione promuove, da alcuni anni, il premio GreenCare che valorizza il lavoro e l’impegno nella cura, tutela e valorizzazione delle aree verdi negli spazi urbani con l’obiettivo di sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici cittadini a una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi, polmoni di ossigeno per i cittadini e importanti luoghi di aggregazione e svago. I prossimi appuntamenti con gli zampognari sono a Fuorigrotta (in piazza Italia il 23 dicembre), il 28 a Ponticelli (nel parco Fratelli De Filippo) ed il 29 in piazza Cavour tra i giardini, l’esterno del MANN e la Galleria Principe di Napoli (dalle 10 alle 13). La rassegna ha il patrocinio morale del Comune di Napoli.

