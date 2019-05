Nuovo blitz della polizia municipale contro il sovraffollamento degli appartamenti

Giovedì 2 Maggio 2019, 09:25

Venticinque cittadini extracomunitari, bengalesi e pakistani, trovati a dormire in un appartamento fatiscente di San Giuseppe Vesuviano. Denunciati e multati i proprietari e gli affittuari dell’immobile, dove sono in corso, da parte dei tecnici comunali, i controlli per verificarne l’abitabilità. E’ questo il risultato del blitz della polizia municipale effettuato questa mattina all’alba in via Delle Rose, poco lontano dalla piazza centrale.I caschi bianchi, guidati dal comandante, Ruggiero Rosati e dal capitano Roberto Avino, si sono introdotti all’interno dell’appartamento sulla base dell’ordinanza sindacale che vieta il sovraffollamento degli immobili. Ai loro occhi la solita scena di degrado e di mancanza dei minimi requisiti igienici e sanitari. San Giuseppe Vesuviano è divenuta meta preferita di bengalesi e pakistani con una comunità che supera le cinquemila unità. Da qui l’ordinanza del sindaco leghista, Vincenzo Catapano, nella speranza di ridimensionare il fenomeno partito dalla vicina Palma Campania. E lunedì prossimo, ore venti e trenta, nella cittadina vesuviana arriverà il leader della lega Matteo Salvini per un tour elettorale.