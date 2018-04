Dopo Pompei l'Italia intera vuole il poster-murales sulle pareti di casa

Martedì 10 Aprile 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 18:16

Pompei. Sold out della limited edition del poster-murales di Papa Francesco dell'artista TvBoy: dopo Pompei l'Italia intera vuole l'opera sulle pareti di casa. Le 90 copie numerate, del «Pope standing for Gay Right», big art print limited edition on sale 150 euro, sono già esaurite. L'opera, a grandezza naturale raffigurante il Pontefice con il suo volto sorridente, mentre stringe un cartello con un cuore arcobaleno simbolo dei diritti Lgbtqi - comparsa a pochi passi dal Santuario mariano, tra la notte di venerdì e sabato, e subito rimossa dai vigili urbani - ha fatto «innamorare» i pompeiani e l'Italia intera. «In molti ci avete già scritto al riguardo esprimendoci il vostro supporto per la censura e cancellazione dell’opera e chiedendoci di averla sulle pareti di casa vostra», è il post virale di Facebook scritto da TvBoy. «Quindi abbiamo voluto far le cose in grande con una stampa di qualità superiore #gicleeartprint su una carta speciale in struttura di lino e di grandi dimensioni (50x70 cm) da incorniciare, lasciando un margine o un passepartout in bianco o in nero. L’edizione è limitata a sole 90 copie, firmate e numerate da @tvboyofficial .Grazie a tutti per il vostro impagabile supporto. L’arte non può essere censurata e l’amore vince sempre! Le stampe saranno pronte per la spedizione a partire da venerdì 13 aprile. L’offerta è valida solo online sul sito http://www.tvboyartgallery.com #popefrancis #lovewins #stophomophobia #gaypride #pompei#galleryqualitygicleeartprint #collection #urbanart #tvboy #nocensura @ TvBoy».