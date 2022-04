Omicidio di Torre del Greco, sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Sarà lutto cittadino domani a Torre del Greco in occasione dei funerali di Giovanni Guarino, il giovane di nemmeno 19 anni ucciso domenica scorsa con una coltellata al cuore durante una lite scoppiata nella zona del quartiere Leopardi.

È quanto stabilito dal sindaco Giovanni Palomba, che ha firmato una specifica ordinanza. «Un provvedimento - si legge in una nota diramata dal portavoce del primo cittadino - nato dalla volontà dell'amministrazione non soltanto di interpretare il comune sentimento di sconcerto dell'intera comunità cittadina, ma anche per esprimere ufficialmente il cordoglio, la solidarietà e la vicinanza istituzionale alla famiglia di Giovanni».

Domani la bandiera della città di Torre del Greco sarà esposta a mezz'asta sugli immobili di proprietà comunale, a cominciare da palazzo Baronale e palazzo La Salle: «L'intera comunità - sottolineano ancora dall'ente - è invitata ad osservare nei luoghi di lavoro pubblici e privati un minuto di silenzio e di raccoglimento».