San Giuseppe Vesuviano, laboratorio con scarti tessili e lavoratori in nero: denunciato titolare

Un laboratorio abusivo con lavoratori in nero e pieno di rifiuti e scarti tessili. Tutto all'interno del parco nazionale del Vesuvio nel territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano. E' quanto scoperto dai carabinieri della stazione forestale di Ottaviano, coordinati dal colonnello Antonio Lamberti.

I militari con il supporto del reparto del "raggruppamento Parchi" di San Sebastiano al Vesuvio hanno individuato un opificio tessile di un uomo di San Giuseppe Vesuviano. Al termine delle indagini il laboratorio è risultato abusivo e privo di alcun sistema per la sicurezza sul lavoro. Il nucleo carabinieri dell'ispettoraro del Lavoro di Napol ha anche accertato la presenza di tre lavoratori in nero sanzionando il titolare per 86mila euro. L'attività, considerata anche assenza di documentazione comprovante il corretto smaltimento dei rifiuti, è stata sequestrata e il titolare è stato denunciato alla procura della repubblica di Nola.

Ultimo aggiornamento: 12:21

