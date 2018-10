Domenica 7 Ottobre 2018, 10:52

NAPOLI - Da via Posillipo fino a Largo Sermoneta, un torrente d’acqua ha spazzato via tutto. Non si contano le auto danneggiate per la mancanza di aderenza all'asfalto. Alcuni residenti, sono rimasti senza luce. In tanti preoccupati per i loro figli difficilmente raggiungibili ai telefonini.«La verità è che non esiste manutenzione – scrive Adriana sui social - i tombini sono otturati, pieni di sporcizia. Non vengono mai puliti e questo è il risultato». Alcuni abitanti del quartiere hanno avuto energia elettrica ad intermittenza durante il corso della serata, almeno quattro volte è andata via la luce: «Siamo rimasti al buio più di una volta – dice Giovanna – senza luce abbiamo avuto paura, i miei figli erano spaventati». Ed ancora: «Sempre la stessa vergogna, - dice Rosaria, residente a Posillipo - non si capisce perché questa zona si riduce così ogni volta che c’è un temporale».