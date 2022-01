Pozzuoli, ambiente: flash mob di protesta organizzato da associazioni dell'area flegrea

L' Osservatorio per la Tutela dell'Ambiente e della Salute e le associazioni del comprensorio flegreo-giuglianese: Acli Dicearchia, Legambiente «Città Flegrea», Licola Mare Pulito, Villaricca Nuova Borgosano, Eco della fascia costiera, hanno organizzato un flash mob per domani, alle ore 11.00, in piazza della Repubblica a Pozzuoli per evidenziare «delicate problematiche che interessano i cittadini, come l' aumento dei beni di prima necessità, bollette di luce e gas, cassintegrazione e disoccupazione, mancati interventi per la tutela dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale».

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Terra dei fuochi, sequestri e denunce tra Caserta e Napoli L'AMBIENTE Terra dei fuochi, la protesta di Caserta: «Saremo la... IL BILANCIO Terra dei fuochi, trend in miglioramento: meno roghi negli ultimi 10...

All'iniziativa ha aderito l'associazione «Medici senza carriere» impegnata da sempre sulla carenza della medicina territoriale e sulla necessita delle cure domiciliari, al fine di non provocare ulteriori difficoltà al sistema ospedaliero che in questa delicata fase di pandemia ha mostrato tutti i suoi limiti per i tagli del passato di posti letto e personale.

Il flash mob è finalizzato a definire «un percorso con le istituzionali locali perchè vengano affrontate le delicate problematiche di cui sopra, sollecitando i livelli regionali e nazionali per interventi concreti sui prezzi dei beni di prima necessità, sulle bollette di luce e gas ,sulla tutela della salute , sulla bonifica delle discariche e degli scarichi a mare, sulla valorizzazione del patrimonio archeologico. Va, altresì, sollecitato il ministro della Transizione Ecologica a firmare il decreto per la sperimetrazione dell'area vasta di Giugliano, diventata SIN (sito di interesse nazionale) , nel quale dovrebbero rientrare anche le 5 discariche di Via Provinciale Pianura, riempite di rifiuti tossici, il cui percolato ha raggiunto le falde acquifere»