Pozzuoli, la villa romana “sotto al ponte” trasformata in discarica

Quando venne alla luce, durante la realizzazione di via Antonio De Curtis a Monterusciello, frazione a nord di Pozzuoli, si cercò di preservare gli antichi resti, con un ponte che avrebbe sorvolato il sito archeologico. Stiamo parlando di una villa rustica d'epoca romana da tempo, purtroppo, ridotta ad uno sversatoio di rifiuti. Proprio quel ponte che avrebbe dovuto preservarla, infatti, ha rappresentato per qualcuno, l'occasione utile per occultare rifiuti di ogni genere tra le antiche mura, come segnalano alcuni residenti.

La villa rustica di via Antonio De Curtis, scoperta nei primi anni ’80, in piena emergenza bradisismo, durante la realizzazione delle palazzine popolari, è un prezioso esempio di dimora rurale d’epoca romana. Realizzata tra il periodo tardo repubblicano e la prima età imperiale per sfruttare le potenzialità agricole della collina a nord di Puteoli, conserva tracce degli ambienti principali e una cisterna di significative dimensioni, necessaria a soddisfare un'ampia coltivazione.