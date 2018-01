Lunedì 1 Gennaio 2018, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 20:04

Casoria - La Basilica di San Mauro trasformata per un giorno in una sala da pranzo. Scoccano le 13.00 e in centinaia riempiono la navata, ospiti dell'iniziativa di beneficenza creata dalla Pro Loco e da padre Azzurro. Sono soprattutto famiglie in difficoltà a partecipare, e tutti trovano posto tra le lunghe tavole di legno, abbellite come richiede ogni occasione importante.Per primo c'è la lasagna, per secondo medaglioni di maiale e poi ancora antipasti e dolciumi della tradizione.A serive a tavola ci sono decine di volontari e fedeli, che non sono voluti mancare alla prima edizione di questa esperienza di solidarietà.Commenta Germana Ondoso, presidente della Pro Loco: «La nostra città deve riappropriarsi della sua identità e noi crediamo fortemente che ciò possa avvenire attraverso i nostri tre Santi, seguendo il loro esempio. Essere presenti sempre, proprio come un'unica grande famiglia».