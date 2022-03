Treni Alta velocità e regionali cancellati, salta il sistema: «Ma non è attacco hacker»

Giornata da incubo su tutta la linea dell'Alta velocità da Nord a Sud. Ad andare in tilt il sistem di controllo del traffico ferroviario in due nodi strategici: Firenze e Roma. Dalle 5.30 di questa mattina, si stanno registrando cancellazioni, limitazioni e rallentamenti fino a 120 minuti nella circolazione dei treni Alta Velocità e regionali nei nodi di Firenze e Roma, con effetti anche sull'intero asse AV Torino - Salerno. Adeterminarli sono stati alcuni problemi tecnici agli apparati dicomando centralizzato e computerizzato del traffico in fase dirisoluzione. Lo rende noto Rfi, che sta diffondendo nelle stazioni interessate «le opportune informazioni sulla situazione in atto».

Si è esclusa la pista di un attacco hacker anche se i tecnici stanno ancora verificando come sia avvenut di fatto la sconnessione del sistema.