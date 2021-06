Trenitalia, il 13 giugno l'orario estivo: boom di collegamenti tra Nord e Sud

Entra in vigore domenica il nuovo orario estivo di Trenitalia e si spera che entro la fine del mese di giugno si torni ad una capieza dei treni al 100%. Tra le principali novità di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia. Con la nuova offerta si potrà scegliere tra numerose proposte di viaggio tanto con le Frecce quanto con i treni Regionali. Inoltre, grazie alle opportunità di risparmio dovute a promozioni e servizi di trasporto integrato, risulteranno più convenienti e piacevoli gli spostamenti in treno per le vacanze fornendo, al tempo stesso, un contributo al rilancio turistico ed economico del Paese

Aumenta il numero di Frecce che collegano località della Campania al resto d’Italia. Due nuovi Frecciarossa Fast sulla direttrice Milano/Calabria, fermeranno a Napoli Afragola e Salerno. Anche Caserta e Benevento potranno usufruire di un nuovo collegamento con Bologna e Milano mentre, per gli appassionati di montagna, nei fine settimana da Napoli previsto Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia. Anche quest’anno il Cilento, zona con mete particolarmente ambite, sarà servito da treni veloci della flotta Trenitalia con le fermate di Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri. Infine, tra i servizi FrecciaLink in regione, il Napoli Afragola – Sorrento.

L’offerta Regionale in Campania

Con il nuovo orario saranno 708 i treni metropolitani, regionali e interregionali che circoleranno ogni giorno in Campania, consentendo di raggiungere con facilità e convenienza le mete più suggestive di una Regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Alla conferma di servizi che già la scorsa estate hanno registrato il gradimento della clientela, si affiancano nuove iniziative per incentivare l’uso del treno e la promozione dei territori più belli della regione.

Cilento Line

Fino al 29 agosto 15 collegamenti Napoli – Sapri, di cui 7 con Regionali veloci che, fermando solo a Salerno, Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania, Ascea e Pisciotta-Palinuro, riducono di circa mezz’ora i tempi di viaggio rispetto a un Regionale ordinario per poi proseguire con lo stesso convoglio fino a Sapri, Maratea, Scalea e Paola.

Porto e Aeroporto di Napoli sono raggiungibili grazie al servizio AliBus che collega Napoli Centrale con i moli del Golfo e l’aeroporto di Capodichino. Rinomate località balneari della Campania possono essere raggiunte grazie al Costiera Link, servizio di treno+traghetto che collega Salerno alle perle della Costiera Amalfitana Maiori, Minori, Cetara, Amalfi e Positano, con il Cilento Link, treno+bus da Ascea verso Acciaroli, e da Pisciotta-Palinuro verso Palinuro centro e Marina di Camerota, oppure con treno+traghetto da Napoli, Castellammare con Capri e Positano.

L’estate di Trenitalia in Campania non offre però solo collegamenti verso il mare, ma anche opportunità per raggiungere luoghi storici e siti d’arte e cultura come gli Scavi di Pompei, con il comodo Pompei Link ad entrambi gli ingressi del sito, e gli antichi Borghi di Caserta Vecchia e San Leucio con il Caserta Link.