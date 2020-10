Salita Moiariello, cittadini in pericolo a causa di un edificio abbandonato: «Così da anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio circa 1000 persone sono rimaste intrappolate per oltre due ore nelle loro abitazioni a causa di alcuni urgenti lavori di messa in sicurezza realizzati da Abc. Dalle 17.00 alle 19.00 inoltrate, infatti, i residenti di due enormi parchi residenziali e gli ospiti di un importante hotel di salita Moiariello sono rimasti bloccati e hanno duramente protestato per l'inesistente preavviso. In origine, come hanno raccontato i cittadini, i tecnici avevano avvertito che i lavori sarebbero durati almeno cinque ore. Dopo le furiose proteste dei cittadini - molti impossibilitati a tornare a casa dopo una giornata di lavoro - gli operai hanno "accelerato" e concluso tutto prima delle 20.00. Stamattina l'enorme buca era parzialmente delimitata da nastro arancione, in attesa del consueto consolidamento e del completamento dei lavori di messa in sicurezza e di "chiusura" del manto d'asfalto.Un disagio, quello dovuto all'improvviso guasto di una condotta sotterranea, che ha causato problemi di approvvigionamento per quasi due giorni ma che ha messo a nudo un altro disagio, molto più sentito in zona. A salita Moiariello, infatti, nella zona che affaccia direttamente su due parchi abitati da quasi 500 persone, un edificio abbandonato dal dopoguerra sta causando enormi disagi al transito dei pedoni e delle autovetture.La parte superiore dell'antica masseria - al tempo la zona era aperta campagna - è implosa da anni. Il piano superiore non esiste più e oggi a destare preoccupazione sono i balconi dell'edificio, o quello che ne resta. Grossi blocchi di basalto e pietre di tufo che rischiano di crollare e che hanno più volte scatenato polemiche tra i cittadini del quartiere e il Comune di Napoli.A causa del concreto pericolo di crollo il Comune di Napoli ha tentato di correre ai ripari transennando parzialmente la strada. Una misura inefficace sia per la conformazione stessa della strada - larga pochi metri - sia per l'enorme quantità di massi che rischiano di crollare sotto l'effetto dei venti sferzanti e della vegetazione che ha ormai colonizzato tutto.«Questa è l'unica strada d'accesso per due parchi e per uno dei più rinomati alberghi della zona - denuncia Valeria Vespa, consigliera della III Municipalità - non osiamo nemmeno immaginare cosa possa accadere se a causa di ulteriore crollo si arrivi al punto di interdire il passaggio. Quello che è successo ieri, con i lavori di Abc che hanno paralizzato la circolazione e intrappolato centinaia di persone per ore dimostrano che ci troviamo di fronte ad un problema che non può più essere sottovalutato. La questione è complessa - prosegue l'esponente del terzo parlamentino - visto che parliamo di un edificio di proprietà privata abbandonato da decenni. Rintracciare i proprietari e chiedere di effettuare lavori di sicurezza ad oggi è praticamente impossibile. Per questo abbiamo chiesto più volte, e lo faremo ancora nei prossimi giorni, al Comune di agire in danno o di espropriare per ragioni di pubblica sicurezza questo antico edificio che non può rappresentare un pericolo per le persone che abitano qui».