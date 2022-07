“Salvator Mundi”, ecco tutti i premiati nella cerimonia al Campidoglio

Si è svolta al Campidoglio la celebrazione del premio internazionale “Salvator Mundi” che premia il valore italiano. Un prestigioso riconoscimento che è stato istituito nell’ambito del progetto “Italia in un abbraccio” ideato e realizzato dalla presidente di IT Difesa, Katia La Rosa, che ha voluto unire il mondo della cultura, dell’arte, e dell’informazione, nella realizzazione della prima mostra multi - territoriale digitale per diffondere un messaggio di Pace alla Nazione.

Durante la cerimonia è stata donata al Campidoglio l’opera realizzata dal maestro Marco Nereo Rotelli, che rappresenta l’immagine del logo “Salvator Mundi”, il primo manifesto per la Pace che coinvolge sei aree: Istituzioni, Arte, Cultura, Informazione, Difesa, Sicurezza ed Imprenditoria. All’evento sostenuto da Italo, da Rainews 24, dall’agenzia di stampa La Presse, sono intervenuti rispettivamente il direttore Paolo Petrecca, l’amministratore delegato Roberto Boella, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina, il tenenete colonnello Angelo Vesto, il Premio Nobel per la Pace, Riccardo Valentini, il maestro Marco Nereo Rotelli e l’ artista Andrea Pacioni.

La cerimonia, condotta dal giornalista Michele Cucuzza, rappresenta un riconoscimento al valore, per onorare l’impegno, la professionalità e il sacrificio di quell’Italia del merito, che continua a difendere e promuovere valori ed eccellenze della nostra Nazione. «Per rappresentare questo progetto e la sottoscrizione di un manifesto – ha spiegato la giornalista Katia La Rosa - è stata scelta un’opera di Leonardo Da Vinci: che ben descrive, l’eccellenza del genio italiano. Ed è proprio attraverso la potente figura di una delle sue opere il “Salvator Mundi” che desideriamo portarvi alla riflessione di un’umanità unita che vive in fondo di sentimenti universali. Oggi, serve unità, solidarietà autentica, mobilitazione e coesione nazionale. Un patriottismo sociale, capace di abbracciare l’intera umanità».

Durante la cerimonia sono stati premiati: il contrammiraglio Massimiliano Nannini, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, il presidente Comunità Rete dei Pachi letterari Stanislao de Marsanich, Marco Giordano, presidente di Re D'Italia Art, Antonio Mondello, presidente nazionale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio; Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Roma; i giornalisti Ilario Pignarelli ed Emma Farnè di Rai news, l'inviato in missioni militari Vincenzo Rubano, collaboratore televisivo di “Striscia la Notizia”, il giornalista Angelo Covino, la redazione giornalistica di LaPresse, DZ engineering del gruppo Dino Zoli, il direttore della comunicazione del Gruppo Wella Italia, Marco Vurro, e Michele Cucuzza.