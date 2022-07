Capaccio Paestum, il sindaco Alfieri presenta gli eventi di «Estate da vivere»

Sono più di 100 gli eventi contenuti nel calendario dell’«Estate da vivere» della Città di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha organizzato, supportato e promosso la realizzazione di eventi pensati per tutti i gusti e le fasce d’età e distribuiti per l’intero territorio comunale.

La Clouds Arena, il palco sospeso allestito nel centro storico di Capaccio Capoluogo, il lungomare di località Laura, il Tempio di Nettuno nell’area archeologica, la piazzetta Basilica di Paestum e l’ex Tabacchificio di Cafasso sono solo alcuni dei luoghi che ospiteranno le iniziative in programma. È vasto e variegato il calendario di eventi pubblicato dal Comune di Capaccio Paestum, dopo una lunga e articolata operazione di raccordo, oltre che di organizzazione, a opera dell’Ufficio Turismo. Almeno un evento al giorno per i mesi di luglio e agosto, con iniziative in programma anche a settembre. Si spazia dalla poesia al teatro, dalla lettura alla danza, dal cinema allo spettacolo con i burattini, con un’attenzione importante, dunque, anche per le famiglie e i bambini.

E poi tanta musica: classica, d’autore, jazz, pop, napoletana. Diversi i luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni: oltre alla Clouds Arena, al palco sospeso di piazza Tempone, all’ex tabacchificio, all’area archeologica e alla piazzetta Basilica di Paestum, eventi sono in programma anche sul nuovo lungomare, nel borgo Gromola, al convento di Sant’Antonio, ai santuari della Madonna del Granato e del Getsemani, nello Spazio Tanza e nel centro storico del Capoluogo. Oltre agli appuntamenti già noti del MaCo Festival e del Coca Cola Summer Festival, con esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale, diversi sono gli eventi rilevanti in programma: il Festival dell’Essere, la XXVII edizione del premio internazionale di poesia Poseidonia-Paestum, le serate finali di School Movie, le rappresentazioni teatrali del Teatro pubblico campano. Tra gli ospiti, Geoff Westley, Peppe Servillo, Sergio Rubini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi e Napoleone, il giovane cantante di Capaccio Paestum che sta spopolando in Italia.

«La tappa del Premio Strega ai piedi del Tempio di Nettuno e il grande successo del concerto di Blanco nella Clouds Arena sono soltanto l’inizio di un’estate che a Capaccio Paestum sarà ricca di eventi di ogni genere – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Sinergia tra le istituzioni e collaborazione tra pubblico e privato sono solo alcuni degli elementi alla base del calendario di eventi che quest’anno abbiamo voluto realizzare. Ringrazio le numerose e diverse associazioni che, ognuna nel suo ambito, hanno dato e daranno il loro contributo per l’allestimento e la realizzazione di un’estate ricca e variegata. Le proposte arrivate e accolte sono numerosissime, e ancora continuano ad arrivare. La nostra amministrazione ha assicurato e continuerà ad assicurare un supporto concreto e sicuro a ogni valida iniziativa. Insieme – continua Alfieri - con determinazione e passione, abbiamo messo su un cartellone attento ai diversi gusti e alle differenti fasce d’età e abbiamo distribuito le iniziative sull’intero territorio. Un lavoro complesso e articolato, ma necessario per una Città, quale è Capaccio Paestum, turistica e sede di un sito che è patrimonio Unesco».