Coronavirus a Sorrento, screening di massa: nessun contagiato su 2.500 tamponi

«Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud mi ha comunicato i dati ufficiali ad oggi alle ore 14 dello screening per il Covid-19. Sono stati effettuati 2.500 test rapidi con i soggetti positivi che sono stati sottoposti secondo protocollo al tampone nasofaringeo e ad oggi sono tutti risultati negativi al Coronavirus». A rendere noti i risultati dello screening di massa in corso da lunedì scorso in penisola sorrentina è il sindaco di Piano di Sorrento, promotore dell’iniziativa dopo alcuni casi di contagio registrati all’interno di un bar del proprio Comune.

«Da domani giovedì 20 agosto e fino a venerdì 21 agosto lo screening continuerà solo nelle sedi della frazione Trinità presso la scuola M. Massa e di via Ciampa alla scuola G. Amalfi dalle ore 8:30 alle 20 previa prenotazione in loco ed indipendentemente dalla lettera alfabetica iniziale del cognome» chiarisce il primo cittadino. L'attività di monitoraggio sta vedendo la partecipazione di cittadini di tutta la penisola sorrentina, non solo di Piano di Sorrento.



Ultimo aggiornamento: 18:22

