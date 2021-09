Scuola riapertura settembre 2021, prima campanella al liceo Mercalli di Napoli: «Non vedevamo l'ora di rivederci»

Primo giorno di scuola al liceo Mercalli in via Andrea d'Isernia. La campanella è suonata per i ragazzi delle V e delle prime. Domani tocca alle terze e alle quarte. Di buon'ora, anche con ben venti minuti di anticipo, si sono messi in fila per tornare in classe. Mascherine a portata di mano e tanta emozione. Tutti in presenza.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuola, si torna (quasi) tutti in classe tra certificati, tamponi e... LA SCUOLA Test molecolari e salivari, la Campania valuta le misure anti-Covid L'EPIDEMIA Scuola, molecolari, salivari, antigenici: dal Veneto alla Campania,...

«Eleonora non la vedo da due anni», spiega emozionato Giovanni, un ragazzo della V.

Come sarà quest'anno? «Speriamo diverso dagli altri». Molti degli alunni in fila hanno aderito alla campagna vaccinale. C'è anche chi dopo aver fatto la prima dose di vaccino a maggio, ha avuto il Covid a distanza di due mesi. Ma poco importa. «Siamo pronti - spiegano - a fare dei sacrifici e tante ore con la mascherina non sono facili, ma siamo felici di esserci ritrovati tutti insieme». Nessun problema per i docenti. La piattaforma per il controllo del green pass del personale scolastico ha funzionato alla perfezione e alla preside è arrivato l'elenco delle persone immunizzate.