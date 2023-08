Napoli: sequestrate 15 slot machine e multa di 30mila euro a locale di Fuorigrotta

Quindici slot machine sono state sequestrate dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa Sociale della Questura di Napoli dopo un controllo in un esercizio commerciale di piazzale Tecchio. Sono state trovate tre slot machine accese e funzionanti risultate non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli agenti hanno identificato la titolare dell'attività commerciale alla quale è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 30.000 euro mentre le tre apparecchiature con relativo incasso, pari a 1.091 euro, sono state sequestrate, così come altre 12 slot machine, rinvenute in un deposito dell'attività, in attesa di verifiche da parte del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.