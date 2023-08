Napoli, il twitter del ministro Valditara: «Tutelata la studentessa del Vico come promesso»

«Ilena è stata tutelata, come avevamo promesso». Lo scrive su twitter, postando lo screenshot di un articolo del Mattino che aveva sollevato la questione, in questi minuti il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in merito alla vicenda di una brillante studentessa campana del corso quadriennale classico Cambridge, Ilenia, che a pochi giorni dagli scrutini con una media di 9,38, e conseguente ammissione alla quarta e ultima classe del suo percorso didattico, aveva ricevuto una comunicazione dalla dirigente dell'istituto Vico di Napoli in cui si diceva che da settembre sarebbe passata alla quarta classe del normale corso quinquennale perché troppo giovane per iscriversi al quadriennale.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha ascoltato l'appello della madre della giovane e l'errore burocratico è stato risolto a tutela del percorso scolastico di Ilenia che potrà quindi frequentare il quarto anno del liceo classico.