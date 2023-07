Napoli, attacco hacker al sito dell'azienda trasporti Anm

Sistemi informatici fuori uso, oggi, per alcune ore all'Anm, l'azienda napoletana mobilità: le modalità dei disservizi fanno pensare a un attacco hacker ma non è giunta alcuna comunicazione con rivendicazioni o richieste di riscatto. I problemi sono iniziati stamane, mandando in tilt la posta elettronica interna, il numero verde e la chat messenger utilizzata per i rapporti con l'utenza.

Nel giro di poche ore i problemi sono tutti rientrati, tranne l'accesso al sito internet dell'Anm che al momento resta non raggiungibile in seguito alle misure di sicurezza scattate per ridurre l'attività sul web dell'azienda. Non ci sono state conseguenze di nessun tipo sui servizi di trasporto in città: regolare il funzionamento di bus, funicolari e linea 1 della metropolitana.