Sabato 15 Dicembre 2018, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. Sparatoria nel primo pomeriggio, un ferito. L'episodio è avvenuto a Torre Annunziata. Ad essere raggiunto da alcuni colpi di pistola è Carmine Chierchia, 41enne di Gragnano con precedenti per droga. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che stanno cercando di far luce sul caso. Potrebbe trattarsi di un avvertimento maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Il ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni.