Colpi di arma da fuoco contro abitazione a Torre del Greco

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi poco dopo la mezzanotte contro un'abitazione a Torre del Greco. I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Litoranea per la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco.

Dai primi accertamenti risulta che i colpi sono stati esplosi contro l'abitazione al piano terra di un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. È stata danneggiata la piastra messa in protezione del balcone dell'abitazione. I Carabinieri hanno trovato e sequestrato quattro ogive (la porzione anteriore, affusolata, di un proiettile ndr.) Sono in corso indagini.