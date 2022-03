Ucraina, Bacoli ospiterà bambini con disabilità o in chemioterapia

Bacoli accoglierà bambini ucraini, con disabilità o in chemioterapia, in fuga dalla guerra. Lo annuncia il sindaco del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione, spiegando che i bambini saranno accolti insieme alle loro madri nel palazzo del Pio Monte della Misericordia con una struttura arredata per 25 persone, dotata di letti, cucine e una vasta area dedicata al gioco per i bambini che saranno ospitati.

«È un'opera di solidarietà resa possibile grazie all'associazione La Casa di Matteò, che ha trasformato il piano superiore dell'ex palazzo delle suore in uno spazio di accoglienza per i bimbi in difficoltà», spiega Della Ragione, ringraziando «Luca Trapanese, oggi anche assessore al Comune di Napoli, per il suo grande cuore. Quando l'ho sentito, annunciandomi la notizia, mi ha reso felice ed orgoglioso. La nostra comunità, come sempre, saprà fare la propria parte. È una gioia sapere che il luogo simbolo dell'infanzia per generazioni di bacolesi oggi diventi uno dei fari di solidarietà, a Napoli, in Italia, per l'aiuto ai piccoli che più di tutti soffrono il dramma delle bombe, della morte, della guerra». A Bacoli, conclude Della Ragione, «saranno ospitati a Bacoli fino a 7 nuclei familiari».