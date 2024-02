Napoli, le auto in sosta selvaggia bloccano gli autobus, traffico in tilt

Non è di certo un buon momento per il quartiere Vomero sul delicatissimo fronte viabilità. Dopo le aspre polemiche delle scorse ore, che hanno interessato la vicenda relativa alla pedonalizzazione di piazza degli Artisti e la richiesta, arrivata da più parti, di riaprire al traffico la piazza, a tenere banco in queste ore è lo spinoso problema legato alle auto in sosta selvaggia.

Ieri sera, come hanno denunciato i sindacalisti dell'Unione Sindacale di Base di Anm, a via Domenico Cimarosa diversi bus sono rimasti bloccati a causa di auto parcheggiate fuori dagli stalli.

La sosta selvaggia delle autovetture ha impedito le normali manovre di svolta degli autobus, paralizzando la circolazione per diversi minuti.

Dopo quasi mezz'ora dalla prima segnalazione e dopo che diversi bus erano rimasti incastrati, sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha "sbloccato" la situazione istituendo una direzione di marcia provvisoria e autorizzando i bus di Anm a proseguire - opportunamente guidate - contromano su via Mattia Preti per poi immettersi nuovamente nel percorso prestabilito.

Manovre complesse che sono durate diversi minuti e che, ovviamente, si sono tradotte in notevoli disagi per i cittadini in attesa sulle fermate. I carri attrezzi sono poi intervenuti per rimuovere le auto in sosta vietata, ma la vicenda di ieri sera ha messo di nuovo tragicamente a nudo le numerosissime criticità di un territorio dove la viabilità, in certi momenti della giornata, si trasforma in un vero inferno.

Non è la prima volta che il personale di Anm fa sentire la sua voce contro i disagi causati dagli indisciplinati della sosta. Non sono pochi i casi di episodi di violenza che coinvolgono gli stessi autisti, aggrediti dai proprietari delle auto parcheggiate in doppia e, in qualche caso, addirittura in terza fila. Una situazione esplosiva che va ad aggiungersi alle notevoli criticità che si stanno registrando in un quartiere alle prese con una vera e propria "rivoluzione-traffico" lanciata dalla Municipalità guidata da Clementina Cozzolino.

La chiusura di piazza degli Artisti, infatti, è uno dei provvedimenti più controversi dell'ultimo periodo, con centinaia di richieste da parte dei residenti per la riapertura della piazza recentemente pedonalizzata. La Municipalità, però, almeno per il momento non sembra essere intenzionata a far marcia indietro sul provvedimento.

Il Vomero - ha commentato Marco Sansone del sindacato Usb, autore del post-denuncia per il blocco di via Cimarosa - resta di gran lunga il quartiere più difficile di Napoli in termini di viabilità stradale. I vertici della Municipalità Vomero-Arenella dovrebbero prenderne atto e dimettersi».