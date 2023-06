Cappella Sansevero, porte aperte ai tifosi per celebrare lo scudetto del Napoli

Cappella Sansevero, uno dei luoghi d'arte più visitati in Italia, aperta per scudetto. Il martedì è il giorno di chiusura ma due giorni dopo la fine del campionato è stato deciso di tenerla aperta e di concedere in via straordinaria la possibilità ai visitatori di scattare foto. Una giornata azzurra dedicata al terzo scudetto del Napoli e alla solidarietà. Perché i fondi raccolti (3 euro a biglietto, per un totale di circa seimila euro) saranno destinati allo Spartak San Gennaro, scuola di calcio sociale del centro storico.

Sold out, 2100 visitatori dalle ore 9 alle 19 per ammirare il Cristo Velato e le altre straordinarie opere, posando accanto ai monumenti con sciarpe e maglie azzurre.

Nel pomeriggio la visita di sessanta ragazzi iscritti alla scuola calcio Spartak San Gennaro, dai 7 anni in su, per la visita guidata. Rigorosamente in polo azzurra con scudetto e numero 3 i dipendenti della Cappella Sansevero.