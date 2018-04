Comicon 2018, c’è l’ispettore Buddha: il fumetto che omaggia Bud Spencer

Sabato 28 Aprile 2018, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 07:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia oggi e si concluderà martedì primo maggio l’edizione 2018 del Comicon, che anche quest’anno si terrà nella Mostra d’Oltremare. Un appuntamento speciale, considerato che il salone internazionale del fumetto compie 20 anni e, stavolta più che mai, il programma si presenta fitto di appuntamenti. Una quattro giorni che offrirà ai visitatori una panoramica sulle novità riguardanti il mondo delle graphic novel, dei manga, dei cartoni animati, dei giochi e tutto ciò che gira intorno a questa grande fabbrica dei sogni.Non è una novità, ma un ritorno in grande stile, la nuova avventura dell’ispettore Buddha, di cui sarà presentato il primo albo dedicato esclusivamente a lui. Infatti, il personaggio nasce nel 2012 come comprimario della serie Nirvana, ma ora il poliziotto alterego di Piedone lo sbirro, eroe cinematografico portato al successo dal compianto Bud Spencer, sarà l’assoluto protagonista di un’indagine che condurrà con i suoi metodi: senza andare troppo per sottile e a suon di sganassoni.«In Italia c'è l'usanza di dare a personaggi dei fumetti il volto di attori famosi: per esempio Dylan Dog è Rupert Everett, mentre Magico Vento è Daniel Day Lewis – spiega Emiliano Pagani, autore del soggetto e sceneggiatore –. Perciò a noi sembrava un'ingiustizia che non ci fosse un personaggio con la faccia di Bud Spencer». E quello disegnato da Daniele Caluri non somiglia all’attore napoletano solo nell’aspetto fisico, ma ha anche l’indole del commissario Rizzo, interpretato da Spencer in quattro film, dal 1973 al 1980, che costituiscono la saga di Piedone: «Nella serie Nirvana, l’ispettore Buddha è un poliziotto sempre dalla parte dei buoni, anche se alla sua maniera, che usa spesso e volentieri l'ironia e le maniere forti per risolvere le questioni che si trova ad affrontare – spiega ancora Pagani –. Visto l'enorme successo ottenuto dal personaggio all'interno della serie, abbiamo pensato di realizzare un fumetto tutto dedicato a lui nel quale, oltre a risolvere delicati intrighi, si scontra e vince (alla sua maniera) con altri personaggi dei fumetti come Hulk, Iron Fist e Ken il guerriero».Una scelta, quella di celebrare l’attore napoletano scomparso il 27 giugno 2016, che i due autori livornesi motivano anche con ragioni legate ai ricordi d’infanzia: «Noi siamo cresciuti con i film di Bud e questo fumetto è un po' un nostro omaggio a quello che ha rappresentato per noi e alla sua figura – dicono Pagani e Caluri –. Crediamo davvero che meriti di stare, insieme a Totò, Alberto Sordi, Fantozzi e pochi altri, nell'olimpo dei grandi personaggi del cinema italiano degli ultimi 40 anni».“Nirvana Leaks 2: L’ispettore Budda. Chi l’avrebbe mai detto?”, edito da Panini Comics, è un cartonato di 64 pagine a colori e sarà disponibile nelle fumetterie e nelle librerie dal 5 maggio, ma da oggi e fino a martedì gli appassionati lo potranno trovare in anteprima al Comicon: «Siamo orgogliosi di aver potuto dedicare un fumetto a Bud Spencer e di poterlo presentare a Napoli».