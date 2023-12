Nasce la Fondazione dedicata a Maria Gabriella De Matteis per valorizzare i giovani talenti

Ha preso il via ieri, con un grande concerto-evento all’Auditorium Vincenzo Vitale del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, la storia della Fondazione Maria Gabriella De Matteis ispirata dai valori che la Presidente della De Matteis Food Corporation - scomparsa prematuramente nel dicembre 2022 - ha reso parte integrante della sua vita cercando di “plasmare un futuro condiviso dove l’innovazione, la responsabilità e la fluidità disciplinare possano creare un mondo migliore per tutti”.

Proprio l’ambizioso obiettivo di Maria Gabriella è stato la base su cui la Fondazione, a lei dedicata, ha deciso di costruire la sua mission: ricercare i talenti più promettenti, in ambito scientifico ed artistico, così da supportarli nei loro percorsi di formazione, crescita e ricerca.

Per farlo sono stati istituiti due Comitati: uno scientifico e uno artistico.

Il primo, coordinato da Giuseppe Curigliano - Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Milano e direttore della divisione clinica di sviluppo nuovi farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano – avrà il compito di selezionare i migliori progetti di ricerca, e i relativi ricercatori, in grado di dare speranze e maggiori aspettative di vita nel campo dell’oncologia. Il secondo, invece, è composto da Marco Postinghel e Valérie Gillard – musicisti di fama internazionale – che selezioneranno i talenti musicali più meritevoli all’interno dell’organico annuale della migliore orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester, per sostenerli nei loro studi accademici.

"La ricerca dell’eccellenza in ogni suo ambito è tra i valori fondanti della nostra famiglia di cui Maria Gabriella è sempre stata, fin da piccola, la vera ambasciatrice. Vedere oggi la nascita della Fondazione che porta il suo nome e incarna la sua visione, da condividere con il mondo, è per me una grande emozione” dichiara il Cav. Armando De Matteis, padre di Maria Gabriella e Presidente Onorario della Fondazione Maria Gabriella De Matteis.