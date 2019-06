Nola, la Festa dei Gigli attraverso le canzoni

Lunedì 10 Giugno 2019, 14:00

Un tuffo nel passato per rivivere le emozioni di un tempo, riproponendo quei testi che hanno fatto la storia della musica dei Gigli, raccontandone gli aneddoti e le curiosità. Andrà in scena domani, martedì 11 giugno, nella caratteristica piazza Giordano Bruno "Parole e Musica", l'iniziativa curata dall'associazione Amiamola presieduta da Maria Esposito che, per il terzo anno consecutivo, farà rivivere i brani della secolare tradizione legata a San Paolino.A selezionare i testi Feliciano Natalizio, che ha curato anche la direzione artistica, interpretati dai cantanti Tino Simonetti, Felice Parisi e Raffaele Caccavale.«Rafforziamo il legame con la città ma soprattutto con la nostra amata festa portando in scena uno spaccato musicale che ben rappresenta il lato folk della kermesse - spiega Maria Esposito - Parole e Musica nasce dalla volontà di tramandare alle nuove generazioni il nostro passato partendo da quelle che sono le nostre origini musicali, proponendo testi che ripercorrono la memoria storica di questa straordinaria città. Ringrazio quanti hanno reso possibile anche quest'anno la manifestazione, a cominciare dall'imprenditore Francesco Napolitano che ne ha sostenuto i costi».«È la memoria, intesa non solo come semplice ricordo, la strada da perseguire per continuare a tracciare quei percorsi che rappresentano l'identità di un popolo - aggiunge Francesco Napolitano, official sponsor dell'evento - Ben vengano queste iniziative che raccontano la parte creativa della nostra festa, che ne valorizzano l'essenza in modo garbato facendo conoscere uno dei lati più belli della kermesse che meritano di essere valorizzati».