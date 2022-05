NonCiFermaNessuno, all'Università Federico II il talk motivazionale di Luca Abete

La potenza della serendipità esplode nel complesso di San Marcellino, alla Federico II, grazie a NonCiFermaNessuno, il talk di Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia protagonista di uno show motivazionale.

Storie di resilienza, di sconfitte dalle quali sono nate nuove opportunità, di successi nati per caso: c’è un caleidoscopio di esperienze nell’incontro di stamattina tra Abete e gli studenti, nella sala gremita. «Le nostre fragilità possono essere un punto di forza se utilizzate come stimolo per crescere, per migliorarsi - ricorda Abete -. La grande forza della serendipità è proprio questa: affrontare la vita sapendo che possono esserci sorprese inaspettate che possono fornirci un grande aiuto».

Incisivo il messaggio del rettore Matteo Lorito agli studenti: «Il vostro spirito di sacrificio e di adattamento è il motore di questo grande ateneo. Quello che fate, il vostro “spingere” l’Università ci porta insieme verso uno straordinario traguardo: far crescere questo territorio meraviglioso.» L’inno all’amore e alla socialità dell’attore e regista Paolo Ruffini ha concluso la giornata, animata dalle domande e dagli interventi degli studenti.