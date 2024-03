Spegne dieci candeline Non ci ferma nessuno, il tour motivazionale di Luca Abete. Ieri la presentazione dell’edizione 2024. Anche quest'anno toccherà le maggiori università italiane e metterà al centro gli studenti, le loro esigenze, le loro necessità e le loro paure. La prima tappa venerdì alle 10 presso l’aula 3 della Facoltà di Economia della Sapienza di Roma. Proprio presso l’ateneo capitolino è cominciato tutto.

Impariamo ad Amarci! è il claim che caratterizza questa edizione e che sintetizza al meglio la mission ed i valori della campagna sociale #NonCiFermaNessuno: aggregare intorno al concetto universale di amore, per la vita, per sé stessi o per gli altri, tutte le sfaccettature umane e sociali che in questi 10 anni sono state al centro del format. Passano da tre a sei i mesi di attività, in due fasi, una primaverile, un’altra autunnale coinvolgendo migliaia di studenti in 10 tappe in altrettanti atenei italiani.

Un esperimento di comunicazione che vedrà Abete animare 10 avvincenti talk show, con protagonisti indiscussi gli studenti universitari pronti a raccontarsi, e confrontarsi, evidenziando bisogni, paure, sogni e cercare le giuste motivazioni utili a non abbattersi davanti agli ostacoli della vita personale e universitaria. L'approccio innovativo del format sta nel focus puntato non sulla ricerca del successo ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure. Nessuna “lezione di vita” ma un confronto sereno, partecipato e condiviso sull’importanza che può acquisire un insuccesso se diventa occasione di studio dei propri errori e occasione per correggerli. Fornire strumenti utili ad analizzare le proprie paure e provare a superarle e metodi per rintracciare il proprio talento e valorizzarlo, sono le preziose finalità che muovono la mission della campagna sociale. L’obiettivo è accorciare le distanze tra i ragazzi stessi, tra i loro problemi e le possibili soluzioni, tra ognuno e il mondo del lavoro.

Vengono forniti percorsi utili a sperimentare esperienze di solidarietà concreta, di sensibilizzazione sulle dinamiche ambientali, sul rispetto reciproco e sulla disponibilità all’ascolto. Diverse le attività ed i progetti collegati. Una charity innovativa vede la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso SuperFoody, un originale webgame realizzato da TreeWeb, che regala divertimento e l’opportunità di raccogliere, giocando, beni alimentari virtuali che, alla fine del Tour 2024, saranno convertiti in prodotti veri e propri dal food donor, Lidl Italia, donati poi al Banco Alimentare. I valori dell’ecosostenibilità ambientale sono espressi con la diffusione di due innovativi progetti. Rivending ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al corretto smaltimento dei bicchierini utilizzati dai distributori automatici di bevande. Raccoglitori speciali per la raccolta sono inoltre distribuiti nelle 10 università aderenti all’edizione 2024.

Progetto RecoPet di Corepla, che ottimizza la raccolta selettiva delle bottiglie in PET per bevande tramite eco-compattatori dislocati nei maggiori punti di aggregazione e presto presenti anche nelle università.Il tour è affiancato da attività originali riservate ai partecipanti. Stabilo, storico partner tecnico, diffonderà l’allegria dei 65 colori dell’iconico Point88, uno degli strumenti di scrittura più apprezzati e collezionati dagli studenti. Il Gruppo ac, fornisce l’opportunità di accesso a corsi di formazione in social media management agli studenti premiati delle 10 università coinvolte.