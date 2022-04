Procida, ritorna la Processione dei Misteri dopo due anni di stop

Un rito fortemente identitario, che affonda le radici alla fine del XVI secolo e che coinvolge migliaia di isolani: dopo due anni di stop causato dalla pandemia da Covid-19, venerdì 15 aprile torna a Procida la Processione dei Misteri, inserita quest'anno nel programma della Capitale Italiana della Cultura 2022. La costruzione dei Misteri, manufatti artistici ispirati ad episodi del vecchio e nuovo testamento e realizzati con vari materiali (cartapesta, legno e altri materiali poveri, con una particolare attenzione al riuso), è stata avviata nei mesi scorsi e ha dato vita a 30 tavole, che saranno portate a braccio attraverso il centro dell'isola, dal borgo di Terra Murata a Marina Grande.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Procida capitale della cultura 2022: pieno di turisti ma è... L'EVENTO Procida capitale della cultura 2022, primo giorno tra sfilate e... L'EVENTO Procida capitale della cultura 2022, l'emozione e l'orgoglio:...

L'evento è organizzato dalla congregazione dell'Immacolata dei Turchini e fa seguito al corteo dei 12 apostoli incappucciati per l'adorazione nelle chiese, in programma giovedì, a partire dalle 18. Venerdì mattina, alle 5.30, una veglia di preghiera anticiperà il corteo del Cristo Morto e dell'Addolorata verso l'abbazia di San Michele. Alle 7.30 al via il momento più atteso e spettacolare: il Cristo Morto e i Misteri si faranno largo tra la folla, raccontando, insieme agli episodi della Bibbia, anche pagine legate alla contemporaneità, grazie al talento e alla fantasia delle associazioni che vi lavorano, «L'isola dei Misteri», «I ragazzi dei Misteri» e «Venerdì Santo».

A portarle a mano centinaia di fedeli vestiti con una veste bianca sormontata da un mantello di colore turchese, il cosiddetto «mozzetto». A rendere più suggestiva l'atmosfera la banda musicale città di Procida, che intonerà le marce funebri. Alle 20 è in programma invece la via Crucis con le sacre immagini del Cristo Morto e dell'Addolorata.«Il ritorno della nostra Processione dei Misteri dopo due anni di stop forzato a causa del Covid e in un momento così importante per la nostra isola è per noi un nuovo motivo d'orgoglio e l'occasione per raccontare all'Italia e al mondo una delle nostre principali tradizioni», commenta il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. Il comune di Procida ha previsto, da giovedì a martedì, una serie di blocchi del traffico.