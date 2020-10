Troppe persone sul palco, salta l'attesa“Bohéme” con la regia di Emma Dante. Il Teatro di San Carlo inaugura la Stagione del Covid venerdì 4 dicembre 2020 alle 19 con la prima italiana dell'opera di Marina Abramović “7 Deaths of Maria Callas”. Lo ha annunciato il sovrintendente Stéphane Lissner che sta rimodulando l'intera stagione per rispondere alle nuove regole contro la diffusione della pandemia. Per il momento, il calendario si ferma a fine anno. Confermato il concerto di Riccardo Muti dell'8 novembre con due repliche e la prova generale aperta, dato l'alto numero di richieste. In teatro ammesse sempre 530 persone al posto delle normali 1200 con posti alternati a scacchiera e pareti di plexiglass tra le poltrone. Torna anche il balletto con “Le Quattro Stagioni”, su musiche di Vivaldi e con “Lo Schiaccianoci” che sarà rivisto a misura di virus con i danzatori distanziati. Jean-Yves Thibaudet sarà protagonista di un recital pianistico dedicato a Aldo Ciccolini a 5 anni dalla scomparsa.

