Università Federico II di Napoli: Nasce FulFred, la comunità al servizio dell'Ateneo

Dall'istituzione della Commissione Fulbright per gli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti nel 1948, centinaia di cittadini italiani hanno fruito di borse per studiare, insegnare e svolgere soggiorni di ricerca presso università americane. Tra tali borsisti, anche tantissimi docenti della Federico II, desiderosi di porre la propria esperienza al servizio dei giovani che intendano intraprendere tale percorso. È questo lo spirito con cui lunedì 18 ottobre 2021 nell’Aula Magna Storica della Federico II sarà ufficialmente istituita FulFred, la rete dei Fulbrighters Fredericiani, una vera e propria Comunità al servizio dell'Ateneo. L’appuntamento è alle 15 in presenza e su youtube.

Le attività FulFred al servizio dell'Ateneo saranno illustrate dai tre docenti che, insieme ad altri colleghi, hanno promosso la creazione della rete: Maura Striano, del Dipartimento di studi umanistici, borsista Fulbright presso la Montlciar State University; Amedeo Arena, del Dipartimento di giurisprudenza, borsista Fulbright presso la New York University, e Giuseppe Ruello, del Dipartimento di ingegneria elettrica e delle tecnologie dell'informazione, borsista Fulbright presso la New York University.