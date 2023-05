Brucellosi: rinviato al 22 maggio l'incontro al Ministero della salute

È stato spostato a lunedì 22 maggio l'incontro a Roma, al Ministero della salute, tra il sottosegretario Marcello Gemmato e le associazioni degli allevatori bufalini del casertano che da un anno e mezzo protestano perché venga ritirato il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi e della tbc bufaline.

Nel corso dell'incontro le associazioni degli allevatori, il cui portavoce è Gianni Fabbris, chiederanno: «Il commissariamento della Regione Campania, che non parteciperà all'incontro, per risolvere una volta per tutte l'emergenza brucellosi e tbc». L'incontro a Roma è stato convocato dopo l'approvazione unanime alcune settimane fa in Senato, sollecitata dai parlamentari di Fratelli d'Italia.

La svolta nella dimensione della protesta è arrivata con i viaggi a Bruxelles che hanno dato legittimità e respiro ultranazionale alle richieste degli allevatori, che per oltre un anno erano rimaste confinate tra Caserta e Napoli con presidi, scioperi della fame e manifestazione con trattori. Ancora oggi c'è un presidio attivo sulla statale Domiziana tra i comuni del litorale casertano di Castel Volturno e Mondragone, area dove ci sono numerosi allevamenti di bufale campane che danno latte ai caseifici per la produzione della mozzarella di bufala campana dop.