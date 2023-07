Sostegno psicologico, dalla Regione Campania un milione per le famiglie con minori: «Così possibili altri 15mila colloqui gratuiti»

Uno stanziamento di un ulteriore milione di euro dalla Regione Campania per proseguire le attività previste dal protocollo d'intesa siglato con l'Ordine degli Psicologi della Campania, che prevede interventi di sostegno psicologico alle famiglie con figli minori, di età compresa tra i 3 e i 18 anni non compiuti. Con il protocollo siglato a novembre del 2021, la Regione aveva stanziato 800mila euro per offrire supporto psicologo a bambini e adolescenti, con l'obiettivo di affrontare anche la delicata fase post-Covid.

Grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, le famiglie hanno avuto accesso a un «voucher» per un massimo di dieci incontri gratuiti con uno psicologo, con la possibilità di scegliere liberamente il professionista da una lista disponibile sul sito dell'Ordine. Il protocollo prevedeva che questo intervento terminasse a novembre del 2024, ma i fondi disponibili sono finiti, con largo anticipo, lo scorso 11 luglio. In questi mesi hanno aderito al protocollo 2.350 famiglie e hanno partecipato 1.026 psicologi, 629 medici di medicina generale e 456 pediatri di libera scelta.

La Regione ha quindi stanziato un ulteriore milione di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2012-2027. «Ringrazio di cuore il presidente della Regione Vincenzo De Luca - dice il presidente dell'Oprc, Armando Cozzuto - l'assessora alle Politiche sociali Lucia Fortini e la consigliera e presidente della VI commissione, Bruna Fiola, che si sono immediatamente attivati, consentendo così la prosecuzione delle attività, vista la forte richiesta che arriva dal territorio. Con i fondi aggiuntivi potremo sostenere le famiglie campane con ulteriori 15mila colloqui».