Fase 2 e movida, De Magistris sfida ancora De Luca: «Apro Napoli anche di notte»

«Se il Governo pensa di rendere i sindaci dei controllori di tavolini, io non ci sto e non mi faccio travolgere dall'incompetenza e inadeguatezza altrui». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in Consiglio comunale annunciando che nella giornata di giovedì emanerà delle ordinanze per regolamentare la fase 2 a cui seguiranno della delibere nella giornata di venerdì. I provvedimenti conterranno, tra l'altro, la concessione di occupazione di suolo pubblico «molto estesa» e l'apertura di tutti gli spazi della città possibilmente anche di sera e di notte, in contrasto con l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che ferma i locali della movida alle 23.

Tra le ipotesi anche la possibilità di consentire nei parchi la vendita di gelati da parte di ambulanti. Provvedimenti che vanno nella direzione di «aprire il più possibile per evitare assembramenti». «Mi auguro - ha concluso - che il Governo ce lo faccia fare perché il nostro è uno Stato di diritto e non di eccezione».

