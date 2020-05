Salta in Consiglio comunale il voto di un documento unitario, e la seduta viene sciolta per mancanza del numero legale. Il presidente Fucito aveva annunciato all'Aula che dopo un lavoro di sintesi della mozione e degli ordini del giorno presentati, si era arrivati alla stesura di un unico documento, contenente una serie di impegni per la Giunta a sostegno delle famiglie e delle attività economiche e produttive in difficoltà. Luigi De Magistris aveva invitato il Consiglio a elaborare nel corso della settimana anche un documento da sottoporre al Governo nazionale. Ma il clima politico si è sfilacciato, tra critiche al documento e vari distinguo.

LEGGI ANCHE Fase 2 a Napoli, l'ultima di DeMa: «Apro tutto», ma bus e parchi sono nel caos

Dopo che Fucito ha constatato con gli uffici la presenza di un numero limitato di consiglieri in Aula, Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) e Andrea Santoro (Fdi) hanno chiesto la verifica del numero legale. All'appello hanno risposto solo sedici consiglieri, per cui la seduta poco prima delle ore 21 è stata dichiarata sciolta.

Ultimo aggiornamento: 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA