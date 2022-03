Giornata del gioco, Pomigliano d'Arco e San Giorgio a Cremano firmano il protocollo d'intesa

Giornata del gioco per creare un'altra città a misura di bambino: è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato oggi dai sindaci di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, e San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, in vista della XVII edizione della Giornata del Gioco che si svolgerà dal 4 all'11 maggio nella città di Massimo Troisi. A Pomigliano, invece, l'iniziativa si svolgerà il terzo mercoledì di maggio. Stamattina Del Mastro si è recato a San Giorgio a Cremano per sancire l'avvio di azioni sinergiche destinate a promuovere il «Giorno del Gioco» anche a Pomigliano d'Arco.

Durante l'incontro, i due sindaci si sono confrontati sulle opportunità, sulle buone pratiche e sul modello della «Giornata del Gioco», e l'intesa riguarda un accordo che regola l'affiancamento da parte del laboratorio Regionale città dei bambini e delle bambine nella realizzazione della manifestazione dedicata ai più piccoli.

Il protocollo prevede inoltre anche la possibilità di attivare scambi culturali e convegni sul diritto al gioco e sulla progettazione partecipata da parte dei bambini. L'iniziativa, che mette insieme adulti e bambini e chiude la città al traffico per un giorno facendola diventare un grande luna park e sede di laboratori educativi, era già stata sposata dalle amministrazioni comunali di Ercolano, Volla, Cercola, Quarto, Casalnuovo, Mondragone, Frattamaggiore e Frattaminore.

«Il protocollo con il Comune di San Giorgio a Cremano per l'istituzione del Giorno del Gioco - ha sottolineato Del Mastro - costituisce un'iniziativa importante che ha come obiettivo quello di mettere al centro dell'attenzione i bambini, ma di coinvolgere anche i più grandi che possono riscoprire la funzione sociale del gioco, veicolo di valori sani e profondi». Per Zinno «l'obiettivo condiviso con il sindaco di Pomigliano è quello di creare una comunità consapevole sempre più estesa, partendo proprio dai bambini e nel frattempo favorirne il loro benessere rendendoli parte attiva della vita cittadina. La sinergia tra questi due comuni dimostra che con una collaborazione concreta e non di facciata le buone pratiche possono essere esportate, imitate e anche arricchite».