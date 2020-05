Poliziotto ucciso a Napoli, Di Maio a Marano dai familiari di Apicella: «Vicini alla moglie e ai figli»

Incontrerà la famiglia di Lino Apicella per testimoniare la vicinanza del governo e del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà domani a Marano di Napoli, città dove risiedono i familiari del poliziotto ucciso in uno scontro con alcuni rapinatori di etnia rom, per porgere le condoglianze e manifestare vicinanza alla moglie Giuliana, ai figli e ai congiunti più stretti della vittima.



Il ministro Di Maio sarà ricevuto domattina nell'abitazione di via Falcone in cui negli ultimi anni aveva vissuto l’agente scelto morto nei giorni scorsi, i cui funerali si sono svolti a Secondigliano nella giornata di ieri.