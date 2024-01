Luigi Cesaro, il tribunale di Napoli revoca i domiciliari all'ex senatore

Il tribunale di Napoli, VII Sezione Penale, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per l'ex senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro. A renderlo noto sono gli avvocati Alfonso Furgiuele e Michele Sanseverino, difensori dell'ex senatore, finito ai domiciliari il 22 ottobre 2022 nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli per le ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale aggravata.

I giudici hanno ordinato ora l'immediata liberazione di Cesaro, in accoglimento dell’istanza avanzata dai suoi legali.

La decisione è stata assunta perché - fanno sapere i legali - sono venute completamente meno le esigenze cautelari e, dunque, non vi è più alcuna ragione che possa giustificare la permanenza della misura restrittiva. Cesaro ha accolto la notizia con viva soddisfazione.

«Il tribunale - afferma Furgiuele - ha emesso un provvedimento assolutamente conforme alle disposizioni normative in tema di misure cautelari, così come interpretate dalla giurisprudenza della cassazione; dando atto che, allo stato, non ricorrono le condizioni oggettive idonee a giustificare il mantenimento della misura cautelare nei confronti di Cesaro. La difesa, pertanto, ora intende affrontare il giudizio di merito - conclude - nella certezza di riuscire a dimostrare l’infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell’imputato ed ottenere la giusta sentenza di assoluzione».