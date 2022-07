Napoli, Regione Campania e Anci presentano il progetto «Si Saggio, Guida Sicuro»

Riparte il progetto «Sii saggio, guida sicuro» che chiama a raccolta le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio campano e da quest’anno anche gli studenti universitari della Regione Campania. L’iniziativa, arrivata alla IX edizione, è stata presentata questa mattina nell’auditorium della Giunta Regionale della Campania, al Centro Direzionale, e ha visto la presenza dei rappresentanti istituzionali degli enti promotori, Anci e Campania e Regione Campania, del soggetto attuatore Associazione Meridiani e del presidente della Commissione Tecnica di «Sii Saggio, Guida Sicuro», Alfonso Montella. Presenti tra gli altri l’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, e l’autore televisivo e radiofonico Rai Gino Aveta.

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare l’attenzione verso la sicurezza, di favorire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza basate sulla conoscenza e sul rispetto del codice della strada attraverso esperienze educative anche di tipo pratico. Infine, d'informare dei rischi della incidentalità stradale scaturita dall’uso di device elettronici e alcolici. Il progetto prevede in prima istanza degli incontri formativi nei Comuni della Campania, per cui è stato decisivo il contributo dato dall’Anci regionale e della sua rete di sindaci. Docenti e studenti, infatti, incontreranno personale esperto di sicurezza stradale nei vari municipi che hanno aderito al progetto. «Sì, la rete istituzionale e dei 550 comuni della Campania – ha affermato Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente Anci Campania - insieme alle forze dell’ordine e alle polizie locali, con la Regione Campania, hanno contribuito in maniera importante a questo progetto, insieme al Terzo Settore che è l’altro elemento fondamentale. Vogliamo stare insieme ai giovani, con i giovani, con concorsi di idee e partecipazione. Vogliamo più sicurezza, rendendo sicure le nostre città». Impegno confermato anche dal segretario regionale Anci, nonché sindaco di Gragnano, Nello D’Auria: «L’apporto di Anci è stato determinante in questo progetto: abbiamo attuato un’azione di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Comuni della Regione Campania, su una tematica particolarmente sentita. Il progetto diventerà una best practice che vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole».

Infatti, docenti e studenti incontreranno personale esperto di sicurezza stradale. Si tratterà di un’attività di formazione, anche tramite webinar, per tutti i Comuni, che prenderà il via con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, con incontri formativi presso le Università, gli Istituti scolatici e/o le sedi Istituzionali del territorio campano. I comuni coinvolti saranno selezionati in base alla mortalità delle tratte stradali di competenza con la partecipazione di 50 istituti scolastici e 5000 studenti. L’elaborazione di progetti da parte degli studenti darà il via quindi al Concorso di Idee «Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!». Gli studenti saranno seguiti nei loro lavori da formatori e personale esperto sulla sicurezza stradale.

Nel corso degli incontri sarà diffuso materiale di sensibilizzazione sul progetto con la messa in onda di uno spot dedicato, realizzato dai testimonial Gigi e Ross. Il video del duo comico napoletano serve proprio a sottolineare i rischi che si corrono in strada, dove l’essere spericolati alla guida può rivelarsi fatale: «Viviamo in una società che corre troppo veloce rispetto a tutti – dice Gigi - perché bisogna avere un grado di attenzione molto rapido, bisogna essere multi-tasking, facendo 300 cose al minuto. Quando in realtà bisognerebbe riflettere sul fatto che la vita è davvero un bene prezioso e, come è stato detto questa mattina, bisogna rispettare se stessi prima degli altri, cercando di ragionare un secondo in più». Aggiunge poi Ross: «Noi siamo ex giovani, lo siamo stati anche noi, per cui sembra sempre che uno voglia fare la solita retorica ma non è così. Anche noi siamo stati ragazzi e volevamo sfidare il mondo, ma il mondo è più forte di noi. Basta stare più attenti e tenere alla propria vita e soprattutto a quella dei propri genitori perché queste notizie sono quelle che spaccano il cuore ai genitori, e parliamo in questo caso da papà». Infine, la premiazione degli elaborati avverrà nel mese di aprile 2023 nella città di Napoli con la realizzazione di un Villaggio sulla sicurezza stradale e di un Gala della sicurezza stradale con la partecipazione di tutti i testimonial (personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo) che hanno seguito il progetto nell’arco della realizzazione. Nel corso della giornata si terrà la premiazione per gli elaborati meritevoli.

Entusiasta dell’iniziativa l’assessore alla sicurezza e alla legalità della Regione Campania, Mario Morcone: «Più che una scommessa è una responsabilità che dobbiamo assumerci perché i nostri ragazzi, ricordiamo che questo progetto è riservato alla fascia 16-25 anni, hanno bisogno di conoscere i rischi a cui vanno incontro ovunque. È un modo per cercare di resistere ai momenti di stupidità che possono accadere e che sono accaduti spesso in passato a ciascuno di noi. Ritengo sia importante così come lo è coglierne l’interesse per il loro futuro». L’impegno del Consiglio Regionale della Campania è stato garantito dal lavoro in commissione bilancio dal suo presidente, il consigliere Francesco Picarone, che ha fatto sì che il bilancio regionale prevedesse una voce di finanziamento al progetto, divenuto una best practice da diversi anni: «Abbiamo cominciato a sperimentare questo percorso che crediamo possa dare grandi frutti e grandi risultati, vediamo come va. Se andrà bene la Regione investirà ancora per dare una mano a una convivenza civile e di sicurezza duratura».

Il coinvolgimento dell’associazione Meridiana vede il protagonismo anche del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come spiega la vicepresidente di Meridiana, Ada Minieri: «Il progetto ha avuto grande successo tanto da essere arrivati alla IX edizione e in questo progetto il Consiglio dell’Ordine è stato sempre presente. Il nostro presidente è molto propositivo affinché l’Ordine affianchi questo tipo di iniziative. Noi ingegneri siamo impegnati in prima persona sulla sicurezza stradale. La strada rappresenta un ambiente condiviso ed è di tutti: del pedone, dell’automobilista, del motociclista e dell’automobilista».