A Contursi Terme, 40 giovani amministratori comunali si formano grazie ad Anci

Quaranta giovani amministratori locali a scuola di pubblica amministrazione. Contursi Terme ospita la Summer School del Corso ForsAM, il corso di formazione specialistica in amministrazione municipale di Anci nazionale.

L'undicesima edizione estiva della Scuola Anci per Giovani Amministratori (Publica), con 40 amministratori under 36 attualmente in carica con profili e formazione diversa, provenienti da tutta Italia e da Comuni di ogni dimensione, si svolge a Contursi in una struttura termale fino a sabato prossimo.

Gli stessi amministratori partecipanti, proseguiranno la formazione a Roma, con rappresentanti del Governo, dirigenti ministeriali e dai migliori esperti nel settore della pubblica amministrazione.

"Con grande gioia abbiamo accolto tutti, con grande piacere, nei momenti di pausa, avremo modo di accompagnarli alla scoperta del nostro splendido territorio - dice il sindaco Antonio Biscione - Un immenso grazie alla Responsabile di Publica e vice segretario generale Anci, Antonella Galdi, a Mauro Savini, a Simona Elmo, ad Oriana Giacalone per aver scelto Contursi Terme, accettando il nostro invito".