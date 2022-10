Ucraina, Nappi contro De Luca: «Usa gli studenti per portarli in piazza»

«Speculare sull'altissimo valore della pace tra i popoli per diventare segretario del Pd, è una manovra così bassa che non ci saremmo aspettati nemmeno da uno come Vincenzo De Luca. Il governatore, però, torna a superarsi arrivando a utilizzare gli studenti - che lui stesso aveva abbandonato durante la pandemia tenendo chiuse le scuole più che in altre parti d'Italia - come claque da parata sovieticà, e per portarli in piazza impegna 300mila euro di soldi pubblici».

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega del Consiglio regionale della Campania. «Vogliamo ricordare che ciò avviene nella regione con la dispersione scolastica tra le più alte del Paese e dai numeri drammatici sul fronte dell'istruzione. Al riguardo presenterò apposita interrogazione consiliare per fare piena luce sulla vicenda», aggiunge.