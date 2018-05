Primo incontro pubblico tra De Magistris e De Luca, il sindaco non si presenta

Lunedì 21 Maggio 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:15

Doveva essere il giorno del primo incontro pubblico dopo tra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il governatore De Luca, dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi. Invece, al tradizionale appuntamento al teatro Augusteo per il giuramento di Ippocrate dei nuovi medici napoletani, il primo cittadino non si è presentato e al suo posto ha mandato l’assessore al Welfare Roberta Gaeta.Vincenzo De Luca, invece è arrivato al teatro, ma non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai cronisti. Dal palco, però, seppur non citandolo mai, il governatore ha lanciato una invettiva che sembrava proprio essere diretta a De Magistris. «Sono orgoglioso di dire che sulla base di un lavoro tenace, faticoso, intenso e non fatto di demagogia, di chiacchiere al vento, di spazi pubblici regalati ai nuovi clienti, di lamentela continua, assumeremo 7000 giovani nella Sanità pubblica», le parole di De Luca. Una polemica, quella tra sindaco e governatore, che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo e che pare ancora lontana dalla conclusione.