Campania, Martusciello: «Nel 2025 il centrodestra sarà in partita per vincere, non partecipare»

«Presto ci sarà il vertice dei coordinatori regionali per preparare la strategia e il programma. De Luca sarà solo un pallido ricordo»: così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia.

«Nel 2020 il centrodestra non è stato in partita, ma nel 2025 in partita non ci sarà il centrosinistra, perché ci prepareremo per tempo, scegliendo qui in Campania chi sia la sintesi della coalizione e sia pienamente rappresentante dell'elettorato di centrodestra. C'è un popolo che aspetta quel momento ed è compito di chi ne ha la responsabilità non deluderlo».

«Nel 2025 il centrodestra sarà in partita per vincere, non per partecipare».