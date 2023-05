Rsu Vodafone, Slc-Cgil primo sindacato a Pozzuoli

Il 9, 10 e 11 maggio si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle Rsu Vodafone che ha premiato, ancora una volta, la rappresentanza di Slc-Cgil, aumentando il numero dei voti assoluti grazie all'epocale nuova modalità di votazione on line.

Slc-Cgil si conferma a Pozzuoli il primo sindacato con 6 Rsu su 9 e 3 Rls su 3, con quasi il 70% di preferenze, 402 voti su 599 votanti, seguita dalla Uilcom-Uil con il 19% e la FisTel-Cisl che supera di poco il 12% di preferenze. Mariarosaria Russo la più votata in assoluto con 182 voti.

«Il risultato - recita la nota Slc-Cgil - è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dal comitato degli iscritti, dai delegati uscenti e dalla struttura Slc-Cgil , che in Vodafone hanno storicamente coniugato le tutele individuali alla difesa dei diritti collettivi, con forza e coerenza.

Il risultato è anche espressione del desiderio di responsabilità e competenza che i lavoratori delle telecomunicazioni chiedono al sindacato e meritano in un momento come questo dove, nonostante Vodafone continui a generare profitti, sono state aperte le procedure di licenziamento per 1.003 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Nel ringraziare lavoratrici e lavoratori per la fiducia riposta auguriamo ai neo eletti buon lavoro».