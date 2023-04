Sensori glicemia Campania, Medici: «Fare subito chiarezza sul bando regionale»

Lorenzo Medici, leader regionale della Cisl Funzione Pubblica, parla dell’esito della gara d'appalto relativa ai sensori diabetici, indetta dalla giunta De Luca ed aggiudicata ad una azienda con un ribasso notevole. «Le preoccupazioni espresse dai diabetici, dalle loro associazioni e dalle società che si occupano del comparto meritano una risposta immediata ed interventi risolutivi».

Poi Medici continua: «Se il nuovo dispositivo per il controllo della glicemia non assicura garanzie assolute, va cambiato. Gli oltre 400 mila pazienti della Campania alle prese con questa malattia non possono spendere altri soldi per fare ulteriori controlli».

«Il fatto che nella scheda illustrativa venga segnalata l’impossibilità di assumere decisioni terapeutiche in base al valore rilevato dal sensore – sottolinea il segretario generale della categoria – costringe i cittadini alle prese col diabete mellito a sottoporsi ad utilizzare anche striscette e pungidito per la verifica dello stato della malattia, con un esborso ingiustificato di soldi. La salute è un diritto inalienabile dei cittadini, e deve essere assicurata a tutti gratuitamente. Su questo principio siamo pronti a scendere in piazza sempre, come faremo giovedì 20 con una manifestazione nei pressi di palazzo Santa Lucia».