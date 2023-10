Terme di Agnano, Forza Italia Napoli: «Che fine faranno i lavoratori?»

«In merito alla questione dei lavoratori delle Terme di Agnano la situazione è ancora in stallo. Nonostante le decine di sollecitazioni da parte del gruppo di Forza Italia i lavoratori non percepiscono lo stipendio da Gennaio ne sanno dove siano i progetti di ripresa e negli anni precedenti abbiamo assistito alla stessa identica situazione» dicono i consiglieri di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi «le Terme offrono un servizio sanitario pubblico fondamentale, interrotto dal 16 Novembre 2020. Non è possibile proseguire su questa linea. Auspichiamo che i proventi dell'incasso della Festa dell'Unità vengano volti a pagare tali stipendi. Anche qui ci chiediamo dove sia la svolta tanto promessa dall'Amministrazione e quale sia la sorte riservata ai dipendenti» concludono i consiglieri.